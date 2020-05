La vicenda legata ai tamponi continua a suscitare problemi

GRANDI NUMERI

Una constatazione concreta per comprendere il fenomeno. In Italia sino ai ieri sono stati effettuati circa 2,9 milioni di tamponi (quinta cifra al mondo dopo Stati Uniti, Russia, Germania e Spagna). Ebbene, qualora si volessero fare i tamponi a tutti i tesserati della Lnd servirebbero subito circa 1,1 milioni di tamponi (ossia più di un terzo di quelli già effettuati). E nel giro di pochi giorni, altro tampone cadauno per stare tranquilli. Quando si entra nel gioco dei grandi numeri è difficile trovare qualcosa che possa soddisfare gli standard di protocollo adottabili per la Champions e i massimi campionati nazionali in Europa, ma non per esercito di calciatori che ha gli stessi diritti costituzionali dei colleghi più ricchi e famosi. Fonte: CdS