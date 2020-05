SPORTITALIA – Napoli-Mertens, cifre e durata del contratto

Nel corso di Sportitalia durante l’edizione di calciomercato il giornalista Alfredo Pedullà aggiorna sulle strategie della società di De Laurentiis. “Il Napoli è stato bravo in queste settimane nel lavorare sotto traccia per il rinnovo di Mertens. Il calciatore è stato sempre corretto, non esponendosi mai, anzi ha sempre messo la maglia azzurra al primo posto. I tifosi gli hanno mostrato grande affetto con messaggi e regali al calciatore. Il club azzurro ha alzato l’offerta a 4,5 miloni +200 in caso di gol e 300 per le presenze in Champions fino al 2022. Manca solo l’ufficialità. Per Zielinski invece contratto fino al 2025 con opzione fino al 2025”.

La Redazione