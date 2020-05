Sky – Su Zielinski piu di un club. Il Napoli tratta il rinnovo, i dettagli

Il Napoli prosegue la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski, fiducioso di una ufficialità a breve. Il polacco in scadenza di contratto nel giugno del 2021 dovrebbe prolungare fino al 2024 con sostanzioso ritocco del contratto. Così come riporta Sky Sport, resta da sistemare alcune cose, tra le quali c’è la situazione della clausola rescissoria che il Napoli vuole fissare a 100 milioni. Gli azzurri devono fare in fretta perché intanto il centrocampista polacco piace a tanti club.