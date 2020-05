Sandulli: “Non so se è corretto ripartire solo per mettere a posto i conti”

Piero Sandulli (Giudice Corte d’Appello Federale) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il ricorso si presenta al collegio di garanzia presso il CONI, poi si può ricorrere al TAR. La riscrittura di taluni campionati presuppone una gestione di carattere ordinario ed una meditazione che potrebbe essere indotta dalla difficoltà societaria di alcuni club. In Italia bisogna incentivare la costruzione di impianti sportivi, dare una scossa all’economia. Se questi investimenti coinvolgono le società, la questione meridionale si risolve. E’ importante che le società del sud acquisiscano vivai, molti dei nostri giovani sarebbero potuti crescere restano a casa propria. Il tema è: creiamo più impianti e incrementiamo la professionalità nel calcio. Protocollo? Il primo emanato sembrava fatto per una partita di scacchi. Bisognerebbe recuperare le regole vere di questo sport, è giusto far attenzione a ciò che si fa. In egual modo non so se è un bilanciamento corretto far ripartire solo per mettere a posto i conti, a discapito della salute delle persone“.