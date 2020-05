Russo: “La Juventus Under 23 formata con plusvalenze importanti, ha speso 1094% in più di tutte la Serie C”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pippo Russo, calciomercato.com: “La Juventus Under 23 viene formata con calciatori prelevati dal mercato e rivenduti ad un prezzo importante. La somma dei valori finanziari impegnati, è 39 milioni circa. Rinforzare tutto il resto della Serie C, ha speso poco più di 3 milioni. Da ciò emerge che la Juventus Under 23, a pochi punti dalla zona playout, ha speso il 1094% in più di tutte la Serie C. Questo vorticoso giro di giocatori, produce plusvalenze e credo che ci sia una cosa che sfugge. 39 milioni di milioni, sono 39 milioni di attivo di bilancio su cui devi pagare gli ammortamenti. Ripresa? Qualche atteggiamento è stato poco aperto nei confronti del calcio, ma al tempo stesso credo che il mondo del calcio abbia mandato messaggi contraddittori. Sembra sempre che qualcuno, tra i presidenti, vada in senso opposto”.