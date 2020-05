RINNOVO – Napoli-Zielinski, tutto pronto per il brindisi azzurro

Il Napoli e Zielinski, una trattativa che è durata oltre un anno con alti e bassi, del resto i rinnovi non si compilano in un giorno, però mai come questa volta la trattativa sta per andare a buon fine. Le parti sono d’accordo su tutto, il polacco guadagnerà 2,5 milioni fino al 2024 con opzione per 2025, senza dimenticare l’aggiunta dei bonus. C’è ancora da sistemare la vicenda della clausola, ancora piccola la distanza tra l’entourage del giocatore e il club di De Laurentiis. La pandemia tiene tutto in sospeso per la tanto attesa firma, ma ormai ci siamo. Zielinski che arrivò a Napoli nel 2016, ha totalizzato in 178 partite 22 gol, sta per diventare nel suo piccolo una bandiera. Il brindisi azzurro e il twitter a tinte azzurro stanno per compiersi.

Antonio Giordano Corriere dello Sport