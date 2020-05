Raffaele Auriemma: “Il Napoli è andato incontro alle richieste di Mertens”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la rete”, Raffaele Auriemma aggiorna sulla vicenda di Mertens e il rinnovo con il Napoli. “Domani potrebbe essere la giornata dove si potrebbe stappare lo champagne per la firma in azzurro del belga. Nelle ultime ore ci sarebbe stata una forte accelerata da parte di De Laurentiis che è andato incontro alle richieste di Mertens. Il calciatore ex Psv Eindoven andrebbe a guadagnare sui 3 milioni con i bonus. L’Inter si era fatta viva, ma il belga e il Napoli stanno per dirsi di sì”.

La Redazione