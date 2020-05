RADIO KISS KISS – Il Napoli non impone ultimatum a Dries Mertens

Nel corso di Radio Kiss Kiss, ai microfoni di Radio gol, condotto da Diego De Luca, le ultime novità di mercato del club azzurro. “Da voci in nostro possesso il Napoli non ha imposto alcun ultimatum a Dries Mertens sulla questione rinnovo del contratto. L’offerta del club azzurro è di 10 milioni per due anni, il belga non ha ancora deciso il futuro. La deadline? Prima che ricominci il campionato la decisione finale di Mertens, Inter e Chelsea stanno alla finestra. Ottimismo su Zielinski, dove c’è l’intesa su tutto, si attende l’annuncio”.

La Redazione