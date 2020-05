Oggi il Napoli ricomincia a correre ma niente partite o partitine!

Il Napoli è pronto a rientrare al centro sportivo di Castel Volturno per la seconda settimana di preparazione della fase-2: e tecnicamente, seppur in assenza di ritiro, da oggi cominceranno gli allenamenti collettivi. Di squadra. Ma sia chiaro: bisogna ancora parlare di una squadra a metà, per l’appunto, considerando che si lavorerà in due turni separati. Saltata per il momento la cosiddetta quarantena volontaria, e dunque la vita blindata per almeno quindici giorni tra il campo e un hotel, saranno comunque confermati degli accorgimenti di sicurezza osservati in occasione delle sessioni individuali, però i turni si ridurranno e soprattutto potranno essere eseguiti alcuni esercizi in piccoli gruppi, nonché dei lavori tecnici. Niente partite e partitine, però: il calcio vero è ancora lontano. Fonte: CdS