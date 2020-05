Mertens ha detto NO al Chelsea: Il Napoli continua a sperare

Napoli, che resta comunque la prima opzione, oppure l’Inter, solo più indietro il Chelsea. Che ora sembra proprio fuori dalla corsa a Dries Mertens. I Blues e Lampard – che pure si erano spinti molto verso il belga – sono stati presi alla sprovvista dal «no» comunicato dall’agente del calciatore nelle scorse ore. Un no, come riportato da Daily Express, che ha rovinato i piani del manager inglese, ora costretto a trovare una nuova alternativa in attacco nel prossimo mercato.

Mertens, quindi, preferisce restare in Serie A, chiudere in Italia la sua carriera. Che sia Napoli o Milano. La situazione sostanzialmente non è cambiata nelle ultime ore. Ma l’azzurro resta la prima scelta, se l’ultimo incontro con la società dovesse produrre la famosa fumata bianca. Altrimenti la fumata sarà nerazzurra, con Conte e Lukaku ad aspettare il belga e il tempo che stringe. Fonte: Il Mattino