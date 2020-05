[FOTO] Mertens regala la propria maglia al 13enne pestato dai bulli

È stato sfortunato protagonista delle ultime ore il ragazzino 13enne pestato dai bulli ai Colli Aminei. Con tanto di video diventato poi virale in rete. Mentre vanno avanti le indagini delle Forze dell’Ordine sulla vicenda, anche due calciatori azzurri come Dries Mertens e Lorenzo Insigne hanno voluto manifestare la loro solidarietà al giovane.

«Ciao, Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata per farti sapere che ti sono vicino in questo momento» – il videomessaggio di Lorenzo Insigne – «Mi raccomando, non avere paura. E appena passa il coronavirus ti aspetto al campo per salutarci da vicino». Maglia regalata e autografata anche da Dries Mertens, con tanto di foto ricordo per il giovane Umberto. Fonte: Il Mattino