Mazzola: “Gattuso farà grandi cose a Napoli, ecco come sarà il calcio dopo i l coronavirus”

Sandro Mazzola ai microfoni de Il Mattino, ecco alcuni passi dell’intervista

Che calcio ci attende dopo il Coronavirus?

«Spero ci sia più solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà. Spero nei gesti dei calciatori più ricchi rispetto a quelli in difficoltà. Nel 1966 noi devolvemmo il 5 per cento dei nostri compensi ai tanti calciatori in difficoltà per l’alluvione di Firenze. Spero che tutti lo stiano facendo, magari in silenzio. Perché in questi momenti serve mettere in campo il cuore».

Lei con De Sisti, Juliano, Rivera e Campana nel 68 ha fondato il sindacato calciatori. Come si sta comportando Tommasi?

«Far sentire la voce di chi va in campo è fondamentale. Ma più che la voce della serie A, spero che siano in grado di far ascoltare le grida di lamento di chi gioca in Lega Pro, tra i Dilettanti e che non percepisce stipendio in questo periodo. È un mondo in grande difficoltà».

Oggi di cosa ha bisogno il calcio?

«Noi venimmo accusati di fare il sindacato dei miliardari, e alle prime riunioni a Vicenza andavamo di nascosto, quasi come fossimo dei carbonari. Io e Rivera, poi, dovevamo metterci distanti: i tifosi dell’Inter quando mi vedevano con lui mi urlavano ma con chi te la fai?. Era un modo piacevole di vivere la rivalità. Però è stata una svolta importante per il calcio italiano il sindacato. Mi telefonò persino Giulio Andreotti per farmi i complimenti. Mise il governo a disposizione per qualsiasi iniziativa, ma non lo chiamai mai».

A proposito, quanto tempo ci vuole per rimettersi in forma?

«Un professionista di quei livelli in 15 giorni è già pronto».

Gattuso che allenatore è?

«Il perfetto allenatore da Inter. Altro che milanista. Perché l’Inter è sinonimo di temperamento, convinzione, grinta mentre il Milan è tanto tic e tac e poi ti fregano con un gol. Al Napoli farà cose grandiose perché ha davvero doti straordinarie. E se lo dice un interista…». Fonte: Il Mattino