Maksimovic sempre più al centro del progetto difesa di Gattuso

Ogni mercato estivo che si rispetti Kalidou Koulibaly avrà sempre pretendenti che lo vorranno e si proverà a trattenerlo a meno di proposte indecenti. Non è un mistero che Liverpool, Newcastle e Psg sono sulle tracce del difensore senegalese, per questo che i partenopei vogliono mettere al centro del progetto Maksimovic. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2021, ma non è da escludere un rinnovo fino al 2023. Si attende di parlare con il suo agente Ramadani per mettere nero su bianco.

Antonio Giordano CdS