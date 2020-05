Anche la Liga alla ricerca della “normalità”: Allenamenti di gruppo da oggi

La Bundesliga è ripartita, l’Italia aspetta di sapere come tornare alla graduale normalità. La Liga nel frattempo riprende gli allenamenti di gruppo da oggi 18 maggio. Il governo spagnolo ha infatti dato l’ok al protocollo della federazione che prevede il ritorno in campo con gruppi da 10 calciatori.

Le nuove norme sono riportate delle direttive della fase-3 e prevedono appunto il parziale ritorno degli allenamenti collettivi. Dieci per volta per ora, anche per le squadre delle città in cui il contagio non sembra allentare la presa, come Barcellona e Madrid. Le squadre delle due città, come Real e Barça, potranno allenarsi in zone meno colpite dal coronavirus. Fonte: Gianlucadimarzio.com