Koulibaly e Ghoulam sono già carichi a mille. I tamponi tutti negativi

Quella di ieri è stata una giornata importante, anche se senza lavoro al training center di Castel Volturno. Perché da un lato è arrivata la notizia che il quarto tampone ha fatto riscontrare, per la quarta volta consecutiva, tutti negativi nel gruppo squadra partenopeo, dall’altro, Sarà, probabilmente anche possibile introdurre il pallone (sia pure per pochi esercizi)ma senza poter svolgere partitelle e mantenendo il distanziamento. In attesa che il Cts possa modificare il protocollo. Questo si traduce in una fase due del lavoro per Gattuso ed il suo staff: ci saranno sempre le cosiddette stazioni, ovvero i campi segmentati per mantenere le distanze e anche per regolamentare l’allenamento, con la parte atletica e la parte fisica da sviluppare in modo diverso. Gli uomini del tecnico hanno già preparato le tabelle per un lavoro più intenso dopo le ottime risposte avute nella prima settimana. Rassicurano i primi feedback da Manolas: nell’arco di un mese potrebbe tornare, si sussurra che possa essere meno pesante del previsto il suo problema. Importanti indicazioni sono arrivate, invece, da Koulibaly e Ghoulam: si sono fatti trovare già in ottima condizione e possono già immaginarsi come potenziali titolari. Ha stupito, a Castel Volturno, soprattutto l’algerino, consapevole di poter avere una grande chance. Un po’ più indietro degli altri Malcuit, lavoro specifico per Lozano per garantirgli quella maggiore forza organica che gli richiede Gattuso. Marco Giordano (Il Mattino)