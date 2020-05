Il “nuovo” Protocollo: le modifiche apportate al documento

Alcune regole del Protocollo FIGC facevano discutere i club. Soprattutto quelle relative alla quarantena per tutti in caso di positività di un tesserato. Sono state quindi apportate alcune modifiche. E, la novità più rilevante riguarda proprio l’annullamento della quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di positività di un giocatore. Adesso, se si rileva un caso positivo di Covid-19 all’interno della squadra, è previsto solo un ritiro obbligato in struttura fiduciaria durante il quale la squadra potrà però continuare ad allenarsi. Per garantire un ottimale monitoraggio della situazione, sono previsti tamponi ogni 48 ore per e test sierologici ogni due settimane. Anche le responsabilità dei medici sociali sono state alleggerite.

Fonte : sport.sky.it