Il Napoli oggi ritornerà ad allenarsi. Lungo stop per Manolas

Da oggi il Napoli riprenderà di nuovo gli allenamenti, anche se ancora a livello facoltativo, squadra divisi in quattro gruppi, sui tre campi, in attesa che il Cts (Comitato tecnico scientifico), dia il via a quelli di gruppo. Questo significa che due volte a settimana la compagine di Gattuso farà i test dei tamponi ad intervallo delle varie sedute. Un altro aspetto da non sottovalutare è che al momento sono escluse partitelle a campo ridotto, come del resto dice l’attuale protocollo. Tutti a disposizione, tranne Manolas che comincerà la fase riabilitativa del suo infortunio, dovrebbe rientrare in gruppo a Luglio.

Fabio Mandarini CdS