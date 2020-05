Il Napoli ha sempre nel mirino il giovane Ricci e punterà su Gaetano

La filosofia del Napoli non è cambiata, cerca sempre giovani prospettici, come dice Pierpaolo Marino, da lanciare e farli crescere nel tempo. Uno di questi è il diciannovenne dell’Empoli Samuele Ricci. Tra i club c’è stima reciproca sul mercato, il giocatore non è mai scomparso dai radar del d.s. Giuntoli e la società partenopea è sempre in vantaggio sulle altre. Senza dimenticare che a fine stagione rientrerà Gianluca Gaetano. Il classe 2000 stava dimostrando alla Cremonese tutto il suo valore, prima di questa pandemia. Tutto dipende da Allan che sembra ormai arrivato ai titoli di coda della sua esperienza a Napoli.

Antonio Giordano CdS