Hudson-Odoi nei guai: il giocatore ha violato la quarantena

Callum Hudson-Odoi è nei guai. Il giocatore del Chelsea avrebbe “infranto” le regole relative alla quarantena per incontrarsi con una donna venendo poi arrestato dalla polizia. Stando a quanto si legge Telegraph, Hudson-Odoi avrebbe invitato una donna a casa sua illegalmente. La Polizia Metropolitana informa poi di aver ricevuto una chiamata dalla donna, ufficialmente per un incidente. Anche un’ambulanza ha raggiunto la casa del Blues a Londra. E proprio l’ambulanza avrebbe portato via la donna, che non stava bene. Il giocatore, invece, è stato arrestato.