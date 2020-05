Di Marzio: “Haaland poteva essere del Napoli, ma per scelta tecnica…”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Erling-Braut Haaland andrà via dal Borussia Dortmund a fine stagione, permettendo ai tedeschi di guadagnare tantissimi soldi? Questo ragazzo ci è passato sotto il naso, poteva essere il Napoli a rivenderlo! Dobbiamo andare sempre a prendere i mezzi giocatori: ma perché? Questo mi chiedo io. I rapporti con il suo agente, Mino Raiola, ci sono; il Napoli poteva essere un passaggio per Haaland, ma la verità è una: che non si era convinti di scommettere su questo ragazzo. Insomma, se non è stato preso, è stato per una scelta tecnica. Raiola è un amico del Napoli, questo affare andava chiuso subito, se lo si voleva fare”.