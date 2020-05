Guariniello: “Sono contrario alle indagini fatte fuori le aule giudiziarie”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Raffaele Guariniello, magistrato: “Sono sempre stato contrario a giudizi su vicende di cui non si conoscono le carte. Non so se la questione della Juventus Under 23 è stata già sottoposta ad autorità sportive, se son rose fioriranno. Qualsiasi fatto può essere sottoposto alla magistratura, poi dipende dalla magistratura competente valutarlo, ma le indagini possono certamente nascere anche da ciò che viene scritto sui giornali. Dal mio punto di vista non si giudica mai a naso, sono contrario alle indagini fatte al di fuori delle aule giudiziarie. Non mi sento in grado di dare risposte che devono essere date su questa vicenda”.