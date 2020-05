Il futuro di Dries Mertens è tutt’altro che deciso, sarà ancora il belga a decidere del suo destino, se sarà ancora a Napoli, oppure altrove. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna in tempo reale. “Il #Napoli non ha posto alcun ultimatum a Dries #Mertens. Si aspetta la decisione dell’attaccante sul rinnovo, né lui ha firmato per altre squadre. Del resto porre scadenze adesso, con il calcio fermo e incertezze totali sul futuro, non avrebbe senso”.

La Redazione