ESCLUSIVA – Nunzio Esposito (Italian branch Liverpool club): “Koulibaly? Interesse concreto da parte dei “reds”

Il mondo del calcio attende la decisione del Cts e poi del Governo sul protocollo e sulla ripresa dell’attività agonistica. Alti e bassi a livello di giudizi, mentre in Germania si riprende e passi in avanti dalle altri parti d’Europa. Di questo, del Liverpool e di mercato del Napoli, ilnapolionline.com ha intervistato uno dei componenti dell’Italian Branch club tifosi della squadra dei “reds” Nunzio Esposito.

Oggi per la Premier League era un giorno importante per capire il loro destino. Quali le novità in merito? “Come hai detto tu era una giornata importante per conoscere il destino della Premier League. In call-conference erano presenti i 20 club e all’unanimità hanno deciso di riprendere con gli allenamenti, anche se in piccoli gruppi. Ancora non hanno stabilito la data per il ritorno in campionato, ma non si esclude tra il 6 o il 13 Giugno”.

Fai parte dell’Italian Branch Liverpool supporters club. Ce ne potresti parlare? “Io da sempre sono un fan del Liverpool, club dal grande fascino e dal blasone incredibile e insieme ad un gruppo di amici fondammo il gruppo dell’Italian Branch dei supporters del Liverpool. Nacque per caso, perché all’epoca eravamo lettori del Guerin Sportivo dove c’era una rubrica “La palestra dei lettori” e fu un’idea mia di inventare il primo Liverpool fans club. Io sono nativo di Fuorigrotta, quindi sono anche simpatizzante del Napoli, da bambino andavo allo stadio con mio padre, ma sono da sempre un fan del Liverpool”.

Negli ultimi anni il Napoli ha sfidato il Liverpool ed è stato anche la bestia nera di Klopp. Come fu l’accoglienza dei tifosi dei reds verso i napoletani? “Il Napoli ha messo in difficoltà più volte la squadra di Klopp, tanto fu celebre una frase del tecnico dei “reds” su Ancelotti, definendolo una vecchia volpe. Ad Anfield devo essere sincero a poche ore dalla partita non ricordo una bella accoglienza, anche visto quello successe qualche anno fa a Napoli. Questo mi dispiace, visto che sono due splendide città e in qualche modo si assomigliano e mi sarebbe piaciuto vedere un clima pre-gara diverso, anche se girano alla stragrande in città senza alcun timore, questo va sottolineato”.

Siamo in piena pandemia e si vocifera che in Inghilterra il Covid-19 arrivò a “causa“ di Liverpool-Atletico Madrid. Cosa ne pensi in merito? “Anche io ho sentito di questa voce, potrebbe essere una delle ipotesi, ma non una certezza assoluta. Io credo che questa pandemia abbia colto tutti di sorpresa, mondo del calcio compreso. I motivi dell’arrivo del virus sono molteplici, non lo escludo, però certamente non può essere a mio parere il motivo scatenante”.

Tu che conosci il Liverpool, quanto sono vere le voci di un passaggio di Koulibaly alla squadra di Klopp? “Il difensore senegalese piace e tanto al Liverpool e al suo allenatore Klopp. Lui vorrebbe avere come coppia di centrali il calciatore del Napoli e Van Dijk, senza contare che con i soldi della Nike, potrebbero essere investiti per il difensore centrale. Ci sarebbe anche il Newcastle, ma al momento non c’è stato il cambio di proprietà, a causa anche il periodo di pandemia, ma ti confermo che il Liverpool è interessato. Mertens? Qui invece sono solo rumors, anzi da simpatizzante del Napoli tifo in modo che il nostro Ciro rinnovi con il club azzurro. Mi dispiacerebbe se vestisse la maglia dell’Inter, qui secondo me ci vuole un passo importante da parte del presidente sul piano economico per farlo restare”.

