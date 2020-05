Chiariello: “Clausura, bolle, tamponi, di che parliamo? Così bloccano tutto.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “5 stelle, il movimento immobile” questo il titolo di un articolo sulla Repubblica. In base a falsi moralismi, si sta bloccando un Paese. De Laurentiis dice di non voler essere preso in giro, capire se giocherà o no, fermo restando che l’agenda la detta il Coronavirus. Clausura, bolle, tamponi, di che parliamo? Stanno bloccando tutto. Bloccato anche il rinnovo di Mertens, bloccate operazioni che ti sfuggono sotto al naso. Ha fatto bene De Luca a dire che i ristoranti non sarebbero potuti ripartire oggi, non si parte alla garibaldina. Ci stiamo ingessando in una volontà pseudo scientifica che sta bloccando la ripresa”.