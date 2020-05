CALCIO FEMMINILE – Urbano Cairo ha messo gli occhi sull’Orobica

Il calcio femminile è cresciuto in questi anni, non solo a livello tecnico, ma soprattutto mediaticamente, per questo che il mondo maschile ha deciso di dare una mano al movimento femminile. Nelle ultime ore il presidente del Torino Urbano Cairo, talmente colpito dal calcio femminile, avrebbe messo gli occhi sull’Orobica, società di Bergamo che è ultima in classifica. In attesa di conoscere il verdetto della Figc che potrebbe bloccare i campionati e di conseguenza senza retrocessione. Come si dice due piccioni con una fava.

Fonte: tuttocalciofemminile.it