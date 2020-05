Bundesliga – Formazioni Ufficiali: Werder Brema-Bayer Leverkusen

I padroni di casa cercano la vittoria per tentare la corsa alla salvezza. La squadra di Kohfeldt è penultima con 18 punti e in questo ultimo tratto della stagione proverà in tutti i modi a rimanere in Bundesliga. Mentre gli ospiti, quinti con 47 punti, sono a 4 lunghezze dal Lipsia quarto. Motivo per cui Bosz ha solo la vittoria in mente per alimentare l’obiettivo Champions League.

WERDER BREMA (4-3-3): Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Moisander, Fridl, Maximilian Eggestein, Vogt, Bargfrede, Bittencourt, Rashica, Selke. A disposizione: Kapino, Bartels, Johannes Eggestein, Lang, Langkamp, Osako, Sahin, Sargent, Woltemade. Allenatore: Kohfeldt.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky, Sinkgraven, Tapsoba, Bender, Weiser, Arangiuz, Demirbay, Wirtz, Amiri, Diaby, Havertz. A disposizione: Ozcan, Alario, Bailey, Baumgartlinger, Dragovic, Palacios, Paulinho, Tah. Allenatore: Bosz.

Arbitro: Stieler.