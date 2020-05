Boom di italiani davanti alla Tv per la Bundes sognando la Serie A

C’è voglia di calcio. E gli ascolti salgono subito, tanto da far parlare di Bundes-boom. In italia ci è messi dinanzi alla Tv, sintonizzati su Sky per vedere nuovamente rotolare un pallone. Numeri alla mano i match della ventiseiesima giornata di Bundesliga trasmessi sabato da Sky Sport hanno avuto un ascolto medio cumulato di 473 mila spettatori. Nel dettaglio “Diretta Gol” che ha proposto live le 5 partite in contemporanea è stata seguita in media da 230 mila persone e alla stessa ora – alle 15.30 – la sola Borussia Dortmund-Schalke 04 ha fatto registrare 156 mila spettatori (155.781 spettatori medi e 468.123 spettatori unici), dunque quasi 400 mila utenti in quella fascia (e senza contare chi ha seguito le partite tedesche in mobilità con Sky go), complessivamente il 3% dello share tv nazionale. Alla platea sportiva andrebbero aggiunti anche tutti gli studi pre e post gara che in media hanno ottenuto 130 mila spettatori. E la partita del tardo pomeriggio – alle 18.30 Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach – è stata vista da 90 mila persone (86.883 spettatori medi con 502.172 spettatori unici). Sommando quindi tutti i numeri dei match – esclusi gli studi – si arriva a superare il tetto delle 500 mila presenze in media (precisamente 473 mila escluso Sky Go, che è almeno 5 per cento del totale).

Fonte: CdS)