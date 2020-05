Su Boga non solo il Napoli: Adesso anche un club di Ligue 1

Il passato di Jeremie Boga non sarà il suo futuro. Il Chelsea, che pure aveva scommesso su di lui nelle scorse stagioni, non approfitterà della clausola per la recompra dal Sassuolo a fine stagione. Lasciando così il Napoli prima pretendente per il cartellino dell’esterno neroverde in estate. Gli azzurri contratteranno col Sassuolo, ma spunta un’altra avversaria.

Si tratta del Rennes di Stephan, sorpresa dell’ultima Ligue 1, che ha chiuso il campionato – conclusosi anticipatamente a causa del coronavirus – al terzo posto in classifica, con tanto di accesso alla zona Champions League nella prossima stagione. I rossoneri di Francia, secondo L’Equipe, hanno segnato il nome di Boga per rinforzare la squadra in vista dell’Europa da giocare e contenderanno l’esterno al Napoli. Fonte: Il Mattino