Napoli te lo ricordi Vinicius? Adesso vale una fortuna!

Lo strano caso di Carlos Vinicius. Meteora del Napoli, zero presenze con gli azzurri nella sua breve esperienza, l’attaccante brasiliano si è rilanciato al Benfica, la squadra che l’aveva comprato proprio dal Napoli ormai due anni fa. Secondo i media portoghesi, ora il Wolverhampton è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per lui e tanti club inglesi vorrebbero portarlo in Premier League il prossimo anno.

Il passaggio veloce in azzurro, evidentemente, ha portato bene al calciatore che già al Rio Ave prima e al Monaco dopo aveva fatto bene. La cessione al Benfica per 17 milioni di euro aveva fatto felicissimo il club azzurro, realizzando una incredibile plusvalenza, ma a vedere le cifre che oggi i top club inglesi sborserebbero per lui forse la decisione del Napoli non è stata proprio la migliore. Fonte: Il Mattino