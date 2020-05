Ispettori della FIGC a Formello dopo le polemiche sulla presunta partitella

Ieri ispettori della Figc hanno fatto visita anche ad altri club di serie A per la procedura di controlli degli allenamenti. Tra i quali la Lazio. Ispettori ieri a Formello per le verifiche sulla seduta di lavoro della squadra di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi voci su un presunto mancato rispetto del protocollo con partitine 3 contro 3 avevano riguardato proprio la formazione biancoceleste. Altri controlli sui club di A sono previsti in giornata e all’inizio della prossima settimana. Fino a quando cioè le procedure di rispetto delle normative individuali saranno ancora rigide. In attesa che si possa riprendere ufficialmente con le sedute di gruppo. Fonte: Il Mattino