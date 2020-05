Sibilia: “In Serie D mancano ancora 745 partite, aspettiamo indicazioni”

MIGLIAIA DI GARE

Dalla Serie D alla Terza categoria sono migliaia le gare ancora da disputare per portare a termine i rispettivi campionati. Decisamente troppe anche per un super scatto al pronti-via. Ci sono problematiche strutturali al di là del capitale-umano da mettere in sicurezza in una fase temporale dove l’emergenza-Coronavirus ha reso tutto iper complicato. Basti pensare che solo per chiudere la Serie D, il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti, ci sono ancora da giocare 745 partite della regular season (2157 quelle già disputate), tralasciando le gare playoff, playout e poule scudetto. Umanamente è a dir poco arduo raggiungere la naturale meta e ottenere i verdetti del campo anche per il campionato dilettanti più seguito e meglio organizzato al mondo.

CONSIGLIO DIRETTIVO LND

Dopo la l’assise in Via Allegri, venerdì 22 maggio è previsto il Consiglio Direttivo della Lnd e Sibilia aggiunge: «Dal Consiglio Federale mi aspetto indicazioni precise sulle modalità di completamento della stagione. In questo modo potremo dare al movimento dilettantistico, a cominciare Serie D, le risposte necessarie e tanto attese». Fonte: CdS