Resta aperta la pista di Kean, anche lo scambio tra Napoli ed Everton

Il Napoli ha sempre diverse soluzioni per il mercato e non vuole farsi cogliere impreparato, in caso di qualche intoppo sul mercato. Un nome che torna sempre in auge è sempre di Moise Kean dell’Everton. Il classe 2000 ex Juventus ed Hellas Verona, non è un mistero che piace a De Laurentiis e Ancelotti, tecnico dei toofies, vorrebbe Allan e Lozano. Lo scambio è sempre in ballo, ma al momento non è facile sbloccare la vicenda. I comportamenti del calciatore ex Italia Under 21 hanno rallentato il tutto, compreso quello di aver violato la quarantena con festini e ballerine di lap-dance. Nel mercato tutto può essere. Nel frattempo rimangono in ballo i nomi di Azmoun dello Zenit San Pietroburgo e di Belotti per l’Italia.

Fabio Mandarini CdS