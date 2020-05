Pensaci Mertens lontano da Napoli, non avrai la sicurezza di essere un titolare!

Sette giorni o poco più, a partire da lunedì, per dire all’Inter ed all’amico Lukaku se sarà nerazzurro il suo futuro. Oppure, dire a Lampard che sarà blue Chelsea la sua prossima stagione: meneghini e londinesi sono quelli che stanno forzando, presentando offerte molto alte, estremamente lusinghiere e spiegando a Mertens che sarà al centro del progetto tecnico: non una maglia da titolare assicurata, ma tanto spazio per chi non ha mai voluto ascoltare le sirene cinesi, perché (a 33 anni da poco compiuti) si sente integro e vuol essere protagonista, soprattutto in Champions League. Mertens ha espresso gradimento ed apertura a chiudere la trattativa, ma nelle ultime ore si sono aggiunte anche altre squadre top, per un motivo semplice: in un mercato che sarà povero, uno svincolato come Mertens fa tanta gola. Ed allora, si sono fatti avanti anche il City di Guardiola, l’Atletico Madrid di Simeone, ma anche il PSG, che potrebbe perdere vari tasselli tra cui Cavani, ed il Borussia Dortmund hanno fatto un sondaggio e potrebbero spingere nelle prossime ore. Tutte destinazioni che sicuramente o potenzialmente giocheranno la prossima Champions, il punto di partenza per Mertens per ascoltare una sirena diversa da quella della permanenza nell’amata Napoli. Fonte: Il Mattino