Dopo una settimana di lavoro, domenica libera per i ragazzi di Gattuso

Con la mattinata di oggi va via la prima settimana di allenamenti per gli azzurri. Il Napoli si era ritrovato per la prima volta a Castel Volturno dopo l’inizio del lockdown a causa del coronavirus la scorsa domenica, concedendo ai tesserati la possibilità di allenarsi individualmente come da disposizioni governative e il gruppo ha risposto presente.

La sessione mattutina di ieri si è sviluppata in due fasi: in avvio lavoro di forza per tutti i calciatori, di seguito esercitazioni tecniche individuali. Gattuso, dopo i primi giorni di allenamento, ha concesso alla squadra la domenica libera. Il Napoli si ritroverà quindi sui campi del Centro Tecnico il prossimo lunedì. Fonte: Il Mattino