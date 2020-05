Milik è intrigato dall’Atletico Madrid, il Napoli però non molla

Se per Mertens le porte del Napoli non so ancora definitivamente chiuse, anzi si proverà fino in fondo a trattenerlo in azzurro, quello di Milik invece rischiano di essere gli ultimi mesi. La trattativa per il rinnovo si è arenata da molto tempo, distanza sia per l’ingaggio che per la clausola rescissoria. Il club partenopeo non si arrende, attenderà il ritorno in Italia dell’agente della punta Pantek per sbloccare la vicenda. Nel frattempo l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone lo sta tentando e il polacco è intrigato da questa nuova avventura.

Fabio Mandarini (CdS)