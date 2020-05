Milik alla Juve è l’alternativa a Icardi ed a Haaland soffiato dal Dortmund. Il Napoli fissa il prezzo per il polacco

L’obiettivo principale resta Icardi, per quanto sia complicato riuscire ad arrivare al bomber argentino in una fase di austerity come quella che sembra possa riguardare pure la stessa Juve. Con l’Inter trattare è quasi impossibile, servirebbe la sponda del Psg per poi trovare la formula giusta mettendo sul piatto soldi e giocatori importanti.

Resta Arek Milik come alternativa, a un anno dalla scadenza del contratto e con una valutazione da 40 milioni fatta dal Napoli che non spaventa e potrebbe a sua volta essere abbattuta con qualche scambio. Mentre per il futuro si continua a lavorare per quell’Erling-Braut Haaland che a gennaio è stato soffiato dal Borussia Dortmund alla Juve proprio sul più bello, pur restando nel mirino di tutti i top club. Fonte: CdS