M. Ganz (all. Milan femminile): “La passione per il movimento? Era destino”

In un’intervista rilasciata a Libero il tecnico del Milan Maurizio Ganz parla del calcio in rosa e sul momento in generale della squadra rossonera. “Ancora oggi noti che c’è discriminazione attorno al movimento femminile, ma questo è calcio, qualsiasi sia la latitudine uno lo vede. Se ci metti passione e determinazione, puoi raggiungere qualsiasi traguardo, le mie guerriere lo stanno dimostrando. Le donne giocano tra loro, non contro extraterrestri, quindi il problema non si pone. Non si possono fare paragoni. Le ragazze magari hanno meno velocità nella conduzione della palla, ma tecnicamente e tatticamente sono ad altissimo livello. Che poi, anche sulla questione fisica… Si allenano sei volte la settimana con una cura e una determinazione assoluta. Le assicuro che vedo più addominali nel calcio femminile di quanti ne vedevo da calciatore tra i miei compagni. Era destino. Mia mamma Franca, da giovane, aveva fondato una squadretta di ragazze, che ha girato le sagre del Friuli dal 1976 al 1984 per sfidare gli altri comuni: lei portiere e capitano, mia sorella attaccante e io guardalinee”.

Fonte: ilnapolista.it