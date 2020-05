La Liga spagnola è attesa da un tour de force. La Federazione Spagnola (RFEF) e la Lega (LFP) hanno raggiunto un accordo sulla ripresa del campionato. Rubiales e Tebas, applicando l’articolo 5 del Codice Governativo, riusciranno a far tornare Messi e Compagni in campo. Inoltre le partite potrebbero disputarsi anche alle ore 23:00, soprattutto nei territori più caldi della Spagna. Questo per consentire la chiusura della Liga entro il 29 luglio.