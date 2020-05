Jovic, il suo infortunio potrebbe stravolgere i piani del Real Madrid

La scorsa estate il Real Madrid spese per Luka Jovic, proveniente dall’Eintracht Francoforte, niente di meno 60 milioni, facendolo considerare il colpo dell’estate. Il suo rendimento però ha deluso le aspettative dei blancos, senza contare che Zidane non lo ha quasi mai impiegato da titolare. Il croato nel frattempo nel periodo di quarantena ha violato le regole imposte dal Governo, poi si è infortunato in casa in maniera seria 7/8 settimane il lungo stop. Quest’inconveniente potrebbe stravolgere i piani del club di Florentino Perez. Gli spagnoli non possono più venderlo a 60 milioni, ma cambiare il prezzo, il Napoli ovviamente attende l’evolversi della situazione, sempre ovviamente non dimenticando le vicende di Mertens e Milik.

Fabio Mandarini CdS