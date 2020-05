Ispettori della Federazione a Castel Volturno per verifiche sul protocollo

Ispettori della Procura Federale ieri a Castel Volturno per un controllo sul protocollo degli allenamenti del Napoli: una visita nell’ambito della decisione presa in settimana dalla Federcalcio di istituire un pool ispettivo con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di Governo. Tutto ok dalla verifica al gruppo azzurro, i due uomini della Procura Federale hanno riscontrato che era tutto a posto e nel pieno rispetto delle procedure delle sedute individuali autorizzate per questa fase alle squadre di serie A. Fonte: Il Mattino