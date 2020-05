Il Napoli vuole fissare l’incontro decisivo per il destino di Mertens

Il destino di Dries Mertens non è ancora deciso, il belga mai come in questo momento è davvero combattuto sulla scelta che dovrò fare per il suo futuro. Il suo amore verso il popolo azzurro è sincero, tanto che ieri ha messo un like “Noimeritiamounfinalediverso”, ma è chiaro che ci sono anche le sirene di Inter e Chelsea da ascoltare. Nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo, Gattuso sta facendo un forte pressing per far sì che il fiammingo resti a Napoli, la stima tra i due reciproca. Anche il d.s. Giuntoli sta facendo la sua parte, vuole che il giocatore resti in azzurro. Un altro incontro tra Mertens e De Laurentiis potrebbe avvenire nei prossimi giorni, sarà decisivo, per capire il suo futuro e il suo destino. La proposta sarà sempre sui 4,5 milioni per due anni, ma c’è da capire anche le ambizioni dei partenopei, anche questo farà la differenza del mondo.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport