Il Napoli avanza per Everton, il giocatore gradisce la piazza partenopea

Il Napoli ormai è rassegnato all’idea di perdere Callejon a parametro zero, lo spagnolo probabilmente tornerà in patria, con il Valencia in leggero vantaggio sulla concorrenza. Il club azzurro così non sta con le mani in mano e avanza per l’esterno del Gremio Everton. Da sempre il calciatore brasiliano piace a De Laurentiis e ai suoi collaboratori. In passato sarebbe stato inavvicinabile come prezzo. Ora la situazione è cambiata, il giocatore gradirebbe la destinazione partenopea e nei prossimi giorni arriverà la prima offerta. La proposta economica si aggira sui 25 milioni, ora dipende da Everton e dal Gremio, per il ragazzo nessun problema, adesso la palla passerebbe alla società carioca.

Fonte: Gazzetta dello Sport