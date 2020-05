Il like di Mertens ai tifosi azzurri lo riavvicina al Napoli “#meritiamo un finale diverso”

«Meritiamo un finale diverso»: la frase è scritta con il classico simbolo del cancelletto a precederla, senza spazi, facendola diventare un hashtag, con un obiettivo preciso. Non può finire così tra Mertens ed il Napoli, non può esserci un epilogo che si concretizzi in un addio che non sia degno della storia che ha legato il belga al club azzurro: chi ha creato l’hashtag è la pagina Instagram unica passione1926 e Mertens ha visto ed apprezzato, quel cuoricino social vuol dire tanto. Perché il belga ha avuto l’ennesima testimonianza di un affetto straordinario, con migliaia di tifosi che hanno utilizzato questo hashtag, il motivo per cui il Napoli resta la sua priorità: non ha ancora firmato con nessun altro club, sta aspettando un segnale dal club azzurro, ovviamente pur non restando sordo alle tante sirene che arrivano dall’Italia e dall’Europa. Fonte: Il Mattino