Gennaro Gattuso: “Il calcio Napoli non ha nulla da nascondere, è una società seria”

La visita a sorpresa degli ispettori Federali a Castel Volturno, per capire se c’era qualcosa che non andava in casa Napoli, ha fatto arrabbiare e non poco il tecnico Gennaro Gattuso. Il tecnico degli azzurri avrebbe detto: “Cosa pensavate di trovare? La società di De Laurentiis è seria e non ha nulla da nascondere”. L’allenatore nativo di Coregliano Calabro, non le manda a dire, non lo ha gradito ed ha mostrato che anche in periodo di quarantena il pieno rispetto del Napoli e di tutto il suo staff tecnico, oltre che dei calciatori stessi.

Fulvio Padulano Corriere dello Sport