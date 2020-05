ESCLUSIVA – Stefano Ghezzi: “Il Napoli? Può approfittare dei problemi societari della Roma”

Il calcio attende risposte concrete dal Cts e dal Governo se potrà o meno terminare la stagione agonistica. Tra dubbi e poche certezze, le squadre si allenano anche se a livello singolo, per poi passare a quelli di gruppo. Di questo ma anche del mercato e del momento di Lazio e Napoli ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di SportPress24 Stefano Ghezzi.

Il calcio italiano attende risposte se potrà o meno riprendere a livello agonistico. Quali sono le tue sensazioni? “Credo che bisognerà prendere una decisione in fretta per il bene di tutti. Il calcio dà lavoro a 300000 persone in Italia e queste famiglie non hanno ancora preso la cassa integrazione. Il Governo dovrebbe passare dalle parole ai fatti, ma soprattutto concretezza nel valutare i fatti. Io credo che bisogna convivere con il virus, perciò la vita prosegue con il calcio”.

In questi giorni a Napoli si è parlato di Immobile per il reparto dell’attacco. Tu che conosci le vicende della Lazio, come stanno le cose? “Non è un mistero che Immobile sia da sempre molto legato al Napoli, lo ha spesso detto nelle interviste. Comunque vedo difficile che la Lazio possa cederlo tanto facilmente. Ormai Ciro (Immobile), è un elemento indispensabile della squadra di Simone Inzaghi e il club di Lotito lo vuole rendere fondamentale per la squadra e per la tifoseria, perciò a meno di un’offerta da capogiro, non si muoverà da Roma”.

La Lazio sta per rinnovare i contratti di Luis Alberto e del mister Simone Inzaghi. Un parere in merito? “Lotito in settimana ha detto che ormai la sua non è più una Lazietta, ma una squadra affermata. Economicamente ha i conti a posto, è una delle società più sane della Serie A, ma soprattutto ha vinto in questi anni anche trofei importanti, nonostante un budget ampio. Sullo spagnolo dico che è un calciatore in forte ascesa e tecnicamente è indispensabile, sarebbe un bel colpo la sua permanenza. Il mister invece ci ha messo del suo sul piano tattico e quest’anno la Lazio è in lotta per lo scudetto. Mi auguro che si possa riprendere per vedere questo duello avvincente con la Juventus”.

Vivi a Roma e ti vorrei chiedere com’è la situazione in pieno Covid-19? “Per fortuna il Lazio è una delle Regioni che ha saputo contenere questo virus che si è abbattuto su di noi come un uragano. Il popolo romano ha saputo rispettare le regole e il numero dei contagi è dei deceduti è molto basso. Mi auguro che si tenga questo ritmo e che si possa uscirne quanto prima, ma per questo attendiamo il vaccino”.

Infine dovesse riprendere il campionato, cosa ti attendi dalla Lazio e dal Napoli di Gattuso? “Sulla Lazio, come ti ho detto prima, mi auguro, se si dovesse riprendere, che possa tenere il passo della Juventus per lo scudetto. La squadra non vede l’ora di ricominciare da dove aveva finito, per dimostrare tutto il suo valore. Il Napoli? Prima della sosta era tra le più in forma, merito di Gattuso che gli ha dato la mentalità vincente ed ha tenuto testa anche al Barcellona. Ha un ritardo dalla Roma di sei punti, non sono tanti e potrebbe dire la sua per scavalcarla. Senza contare che i giallorossi hanno diversi problemi, compreso la questione della compra-vendita del club, dei conti in rosso e dei tanti milioni di debiti. Non è serena, pertanto il Napoli potrebbe fare il colpaccio”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

