Dries Mertens, la voglia di averlo quel “finale diverso”

Meritiamo un finale diverso è l’hastag del momento. Riguarda Mertens ed il Napoli. Perchè ormai, quel che è certo, è che si aspetta il finale. E sono in tantissimi a volerlo diverso, dove diverso equivale a permanenza, rinnovo, bandiera, fine carriera. La trattativa continua ed ha fatto registrare nelle ultime ore un avvicinamento ulteriore dell’attaccante a quella che è stata la proposta del Napoli, sia sul piano dello stipendio base, sia sul piano dei premi, con una maggiore convergenza sui bonus che diventano parte determinante dell’accordo. Ciro, inoltre, si aspetta che ci sia un passo da parte del Napoli: un progetto tecnico che tenga il Napoli ai vertici e quella cancellazione di quelle conseguenze legali (ed economiche) dell’ammutinamento del 5 novembre scorso. Insomma, tocca anche al patron riflettere su come muoversi. Ora è come se si avvicinasse una sorta di dead line: Mertens deve stringere, la prossima settimana (al massimo in una decina di giorni) deve arrivare una risposta, sperando in questo passo avanti del Napoli.

Il Mattino