Date ed ipotesi: la Serie A potrebbe riprendere così

Si parla di ripresa definitiva, almeno lo fa il CdS, ipotizzando un calendario per la Serie A a cominciare dal 13 giugno. Dal titolo, ai piazzamenti europei, alle retrocessioni: tutto è ancora da decidere. Anche la Coppa Italia. In attesa di conoscere il “verdetto” del Governo, le pagine di oggi del quotidiano, scrivono di una ripartenza del torneo dalla 27esima giornata, (13-14 giugno) con il Napoli impegnato a Verona. Il 17 giugno, invece, ci sarebbe il recupero della 25esima giornata. Il 1° luglio andrebbero in scena le semifinali di Coppa Italia. La finale sarebbe in programma per il 22 luglio. Il 2 agosto ultima giornata di campionato.