Se la fine del lockdown è fissato per domani in Campania, in per alcune attività, vedi ristoranti e stabilimenti balneari, si deve attendere giovedì. Ma sono in arrivo, già oggi, parametri meno stringenti per le distanze. Rimane però l’obbligo delle mascherine almeno per un’altra settimana. E in arrivo 25 milioni di aiuti per gli affitti. i dettagli nel grafico de Il Mattino