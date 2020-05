CAMPOCCIA SALUTA

Oggi pomeriggio, i club del massimo campionato si ritroveranno in “call” per fare il punto della situazione su tutti i fronti aperti. Una delle idee è che, pur dovendo attendere il protocollo per gli allenamenti collettivi, si possa comunque lavorare non più individualmente, ma a gruppetti. Per concludere, dopo la bufera nell’Assemblea di mercoledì, Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha presentato le dimissioni da Consigliere di Lega. Fonte: CdS