Bundesliga/ Union Berlin-Bayern Monaco 0-1 (1T): Dominio del Bayern

Questa sera allo stadio Alte Forsterei, va in scena la gara tra l’Union Berlin e il BayernMonaco, valida per la 26esima giornata di Bundesliga, prima post covid.

Ecco il commento:

Partita noiosa fino al 18esimo quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gnabry colpisce di testa e trova la deviazione di Muller che insacca facilmente, però dopo check VAR, il goal viene annullato per fuorigioco di quest’ultimo. Per venti minuti c’é solo possesso palla sterile del Bayern e poco più. Al 38esimo viene fischiato fallo su Goretzka in area da parte di Subotic. Dal dischetto Lewandowski non sbaglia e sblocca il match. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il primo tempo.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz; Schlotterbeck, Hübner, Subotic; Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bülter; Ujah. All. Fischer

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Thiago, Kimmich; Gnabry, Muller, Goretzka; Lewandowski. All. Flick

Ammonizioni: 12′ Lenz ( UB), 36′ Davies (B)

Marcatori: 39′ Lewandowski (B)